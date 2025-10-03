HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

RTÜK’ten bazı televizyon kanallarına ceza! TELE1, Sözcü, Halk TV, Meltem TV, SUN TV...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda televizyonların yayın ihlallerini değerlendirdi. RTÜK tarafından TELE1, Sözcü, Halk TV, Meltem TV, SUN TV'ye üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

RTÜK’ten bazı televizyon kanallarına ceza! TELE1, Sözcü, Halk TV, Meltem TV, SUN TV...

RTÜK Üst Kurul toplantısında TELE1 kanalında yayınlanan “Türkiye’nin Yönü” isimli programda “RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?” şeklinde ekrana yansıtılan KJ’nin eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ve iftira niteliğinde ifadeler içerdiği vurgulandı. Bu nedenle TELE1 televizyonuna, yayınların “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

TELE1’E AĞIR YAPTIRIM

Üst Kurul toplantısında TELE1 Televizyonu’na bir ceza da Alevi vatandaşlara yönelik rencide edici söylemler nedeniyle uygulandı. Söz konusu televizyonda yayınlanan “4 Soru 4 Yanıt” isimli programda Merdan YANARDAĞ’ın “Alevilerin haini çoktur.” sözleri yayınların “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmüne aykırı olduğu tespit edildi. Bu nedenle TELE1 Televizyonu’na üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK’ten bazı televizyon kanallarına ceza! TELE1, Sözcü, Halk TV, Meltem TV, SUN TV... 1

SÖZCÜ'YE İDARİ PARA CEZASI

Üst Kurulda, Sözcü Televizyonu’nda yayınlanan “Sözün Aslı” adlı programda CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un, Gürsel Tekin’in mahkemece İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmasını ve emniyet güçlerinin CHP il binası önünde güvenlik önlemi almasını darbe girişimi olarak nitelendirmesi de ele alındı. Söz konusu yayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile mevcut hükümetin de darbe girişimi iddialarının müsebbibi olarak gösterildiği tespit edildi. Bu gerekçelerle Sözcü TV’ye yayınların “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünü ihlalden üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararı alındı.

MHP LİDERİNE HAKARETE CEZA GELDİ

Üst Kurulda, Halk TV’de yayınlanan “Açıkça” adlı programda Murat Kubilay’ın MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye yönelik kullandığı ifadelerin de kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu tespit edildi. Bu nedenle Halk TV’ye yayınların “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verildi.

MELTEM TV’YE “DEZENFORMASYON” CEZASI

Meltem TV’de yayınlanan “Eylül Han İle Gündem Özel” adlı programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı üzerinden dile getirdiği iddiaların gerçekliği ispat edilmiş gibi kesin bir dille ve taraflı bir şekilde izleyici ile paylaşılması da Üst Kurul toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da yalanlanan bu iddiaları ekranına taşıyan Meltem TV’ye “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz;…” hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

RTÜK’ten bazı televizyon kanallarına ceza! TELE1, Sözcü, Halk TV, Meltem TV, SUN TV... 2

Üst Kurul toplantısında SUN TV’de yayınlanan “İçel Gündemi” isimli programda İzmir’de yaşanan saldırıyla ilgili yayın yasağına uyulmaması da görüşüldü. Yayıncı kuruluşa “Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köyceğiz Gölü yağmurdan nasibini aldı: su seviyesi yükseldiKöyceğiz Gölü yağmurdan nasibini aldı: su seviyesi yükseldi
Liseli gençler, yaşlı çınarların saç bakımlarını yaptıLiseli gençler, yaşlı çınarların saç bakımlarını yaptı

Anahtar Kelimeler:
Halk TV Ceza RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu Tele1 sözcü tv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.