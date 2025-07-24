RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye ceza: Ekran karartma da içeriyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı'nın açıklamasına göre kurum iki kanala ceza verdi.

Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada RTÜK'ün TELE 1’e “4 Soru 4 Yanıt” adlı programda Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdiğini açıkladı.

Taşcı paylaşımında diğer cezaları ise şöyle duyurdu:

"Tele 1’de “Çürüme” ve Halk TV’de “Gündem Özel” adlı programda, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltılar ve tutuklamalara ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “Ankara'daki tek adama sesleniyoruz. Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın” sözlerini ekrana getirmeleri nedeniyle bu kanallara “kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü” ifadeler savıyla bu kanallara yüzde 3 idari para cezası verildi."