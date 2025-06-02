RTÜK ve İbn Haldun Üniversitesi'nden Medya-Akademi iş birliği

Beş yıl geçerli olacak protokol, medya ve akademi arasında stratejik bir köprü kurarak, toplumda bilinçli medya tüketimini artırmayı ve iletişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.

ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA GÜÇLÜ BİR MEDYA

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz nezaretinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan arasında imzalanan protokol; medya alanında akademik içerik üretimi, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları ve eğitim faaliyetlerini kapsayan çok boyutlu bir iş birliği mekanizması öngörüyor.

İmza töreni, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. Feyzullah Tecirli'nin yanı sıra, üniversite mensupları ile RTÜK heyeti katıldı.

Protokol; akademik faaliyetler, eğitim programları, kamu spotları, yayınlar, çalıştaylar ve ortak projeler yoluyla RTÜK ile üniversite arasında ortak çalışma zemininin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Taraflar, medyada etik ilkelere bağlı, aile dostu ve toplumsal değerlere saygılı içerik üretimini teşvik etmeyi hedefliyor.

Protokol kapsamında öne çıkan başlıklar arasında:

Aile değerlerini temel alan medya içeriklerinin üretimi,

İslamofobi, kültürel temsil ve ayrımcılık konularında akademik yayınlar ve görsel-işitsel projeler,

RTÜK verilerine dayalı bilimsel yayınlar ve uluslararası hakemli dergi çıkarılması,

Gençlere ve çocuklara yönelik medya okuryazarlığı atölyeleri,

Yayıncılık hukuku ve dijital platform sorumlulukları üzerine seçmeli derslerin geliştirilmesi,

Staj ve uygulamalı medya eğitimleri ile öğrencilere sektör tecrübesi kazandırılması bulunuyor.

RTÜK MEDYA AKADEMİSİ’NE AKADEMİK KATKI

Protokolde yer alan önemli bir başlık ise RTÜK tarafından kurulması planlanan “Medya Akademisi” için üniversitenin sağlayacağı akademik destek bulunuyor. Eğitim içeriği, eğitici havuzu ve yayın tasarımı gibi alanlarda ortak çalışma yürütülecek.

Protokol kapsamında, dijital oyunlar, çocuk animasyonları ve yapay zekâ tabanlı medya içerikleri için ortak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecek.

ULUSLARARASI PROJELERDE İŞ BİRLİĞİ

Tarafların, Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans gibi uluslararası platformlara birlikte proje başvuruları yapabileceği vurgulandı.

ETİK YAYINCILIĞA VE MEDYA EĞİTİMİNDE YENİ VİZYON

RTÜK ile İbn Haldun Üniversitesinin iş birliği, Türkiye’de medya ve akademi dünyası arasında kurumsal iş birliklerinin artırılması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Etik yayıncılık, medya eğitimi ve toplumsal sorumluluk temelli içerik üretimi, protokolün odak noktaları arasında yer alıyor.

Taraflar; protokolün beş yıl boyunca yürürlükte kalacağını, gerekli durumlarda karşılıklı mutabakatla sürenin uzatılabileceğini belirtti.