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Ruhsatsız silahlarla kaçarken kıskıvrak yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polisten kaçan 4 şüpheli, ruhsatsız silahlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Ruhsatsız silahlarla kaçarken kıskıvrak yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan bir işletmede denetim yaptığı sırada 4 şahıs ellerinde çantayla koşmaya başladı. Ekiplerin takibi neticesinde A.M.C., E.U., E.D. ve E.B. isimli dört şahıs kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ile 37 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemlere başlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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