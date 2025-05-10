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Ruhsatsız tabanca satmaya çalışırken yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, ruhsatsız tabanca ticareti yapmayı amaçladığı belirlenen ve üzerinde 2 adet tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ruhsatsız tabanca satmaya çalışırken yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 1 şüpheli şahsın elinde bulunan ruhsatsız tabancaları satmak maksadıyla müşteri aradığı öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheliye ait olduğu tespit edilen motosiklet yolculuk ettiği esnada Tepebaşı İlçesi'nde ekiplerce durduruldu. Şahsa yapılan üst aramasında, 1 adet seri numarası silinmiş 9mm ruhsatsız tabanca, 1 adet marka ve seri numarası silinmiş 7.65mm ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ile 2 adet 7.65mm tabanca mermisi ele geçirildi. Hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin tutuklanarak Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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