Ruminasyon nedir, belirtileri nelerdir? Ruminasyon belirtileri ve tedavisi

Herhangi bir konuda insanlar bazen sürekli olarak olumsuz düşüncelere kapılabilir. Endişe etmek normal gibi kabul edilse de bu olumsuz düşüncelerin tekrar tekrar insanın zihninden geçmesi ve bir çözüm arama niyetinden uzak bir şekilde aynı olumsuz durumların ve olasılıkların sürekli olarak zihinde dolaşması müdahale gerektiren bir sorundur.

Ruminasyon nedir?

Ruminasyon, insanların kafalarının içinde, zihinlerinde bir düşünceyi tekrar tekrar döndürmesi olarak tanımlanır. Ancak daha detaylı olarak açıklamak gerekirse aslında sürekli olarak aynı olumsuz düşünceleri zihinde tekrar etmektir. Bu düşünceleri bir çözüm bulamadan zihinde oyalamak ruminasyon olarak ifade edilir.

İki farklı türü bulunan ruminasyon bir tür rahatsızlıktır. Ruminasyon duygusal ya da problem odaklı olarak yaşanabilir. Duygusal olan ruminasyon kişilerin geçmişte yaşadıkları olayları, hatalarını ya da travmalarını tekrar tekrar düşündükleri anlamına gelir. Problem odaklı olan ruminasyon ise kişilerin belli bir probleme çok fazla derecede odaklanması ama bir çözüme ulaşamaması durumudur.

Ruminasyon belirtileri nelerdir?

Ruminasyon kişilerde kendini belli başlı belirtilerle gösterir. Belirtiler duygusal ya da fiziksel olabilir. Bu belirtilerden bazıları şunlardır:

Aşırı gelecek kaygısı

Sürekli olarak geçmişi düşünme

Olumsuz düşüncelerden kurtulamamak

Kendi eksiklikleri ve hatalar hakkında sürekli olarak düşünmek

Başkalarının kendi hakkındaki düşüncelerine çok takılı kalmak

Çözüm üretmek yerine sorun üzerinde sürekli düşünmek

Uykusuzluk çekme

Aşırı uyuma isteği

Aşırı pişmanlık hissi

Baş ağrıları

Kaslarda gerginlik

Yorgunluk hissi

Odaklanma sorunları

Ruminasyon tedavisi mümkün müdür?

Depresyon ve anksiyete riskini arttıran ruminasyon uyku sorunlarına da neden olabilir. Ruminasyon durumunda farklı tipte tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Dikkat ve farkındalık arttırıcı çalışmalar ya da bilişsel davranışçı terapiler uzman kontrolünde yapılabilir.

Davranışsal tekniklerle zihni başka ve daha olumlu şeylerle meşgul etmek de bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Sosyal iletişimi arttırmak ya da yeni alışkanlıklar ve hobiler edinmek de ruminasyon için tedavi süreçleri arasında yer alır.