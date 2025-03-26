Rus gazeteci, Ukrayna sınırında mayın patlamasında hayatını kaybetti!

Rusya’da yayın yapan Pervy kanalı muhabiri Anna Prokofieva, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde mayının patlaması sonucu hayatını kaybederken kameramanı Dmitry Volkov ise ağır şekilde yaralandı. Kanal tarafından yapılan açıklamada "35 yaşındaki Prokofieva, profesyonel görevini yerine getirirken hayatını kaybetti" denildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına başladığı Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 20 medya çalışanı hayatını kaybetti.

İKİ GAZETECİ DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Luhansk bölgesine Rusya tarafından atanan Vali Leonid Pasechnik dün yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın bombardımanda 2'si gazeteci, 4'ü sivil 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova dün yaptığı açıklamada, ölenlerden 2’sinin İzvestiya gazetesinin savaş muhabiri Aleksandr Fedorçak ve Zvezda TV kanalının kameramanı Andrei Panov olduğunu belirtmişti. Zaharova, ayrıca Zvezda muhabiri Nikita Goldin ve kanalın şoförü Aleksandr Sirkeli'nin yaralandığını aktarmıştı.

(İHA)