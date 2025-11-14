Rus havayolu şirketinden dünyada ilk kez robot kabin memuru testi

Rus havayolu şirketi Pobeda tarifeli uçuşlarında robot kabin memurunu test etti. Havayolu şirketinin Moskova - Ulyanovsk seferi öncesi yolcular 'Volodya' isimli robot kabin memuru tarafından karşılandı.

ROBOT KABİN GÖREVLİSİ BİNİŞ KARTLARINI KONTROL ETTİ

İlk kez bir havayolu şirketi tarafından test aşamalarına başlanan robot kabin memuru yolcuların biniş kartını kontrol ettikten sonra, yolculara uçuş öncesi güvenlik prosedürlerini de anlattı.

YOLCULAR ROBOT KABİN MEMURU VOLODYA İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Havayolu şirketi dünyada ilk kez bir robot kabin memurunun test uçuşunda görev yaptığını sonuçların değerlendirilmesinin ardından robotun farklı uçuşlarda da kullanabileceğini aktardı. Uçuş sonrası yolcular robot kabin memuru Volodya ile fotoğraf çektirdi.

