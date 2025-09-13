Rus İHA'ları düşürülmüştü! Bölgede alarm verildi, Polonya'da yeniden sirenler çaldı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken geçtiğimiz günlerde Rus İHA'ları Polonya hava sahasına girmişti. Bu durum üzerine Polonya'da alarm verilmiş ve Rus İHA'ları düşürülmüştü. Böylece Ukrayna savaşında NATO ilk kez Rus İHA'larını düşürmüş oldu.

"AMA HATA DEĞİLDİ"

Yaşanan gelişme sonrasında bölgede tansiyon bir anda yükseldi. Dün Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Polonya'ya yapılan İHA saldırısının bir hata sonucu olmasını isterdik. Ama hata değildi. Bunu biliyoruz" demişti.

RUSYA: "HEDEF UKRAYNA'YDI"

Rusya ise söz konusu İHA’ların Ukrayna’yı hedef aldığını, Polonya’yı hedef almadığını duyurmuştu.

YENİDEN SİRENLER ÇALDI

Bugün akşam saatlerinde Polonya'nın doğusunda sirenlerin çaldığı aktarıldı.