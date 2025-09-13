HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rus İHA'ları düşürülmüştü! Bölgede alarm verildi, Polonya'da yeniden sirenler çaldı

Rus İHA'larının Polonya hava sahasında düşürülmesinin tartışmaları devam ederken bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Akşam saatlerinde Polonya'nın doğusunda sirenlerin çaldığı aktarıldı. NATO'nun ilk defa Rus İHA'larını düşürdüğü olayda Rusya hedefin Ukrayna olduğunu açıklamıştı.

Rus İHA'ları düşürülmüştü! Bölgede alarm verildi, Polonya'da yeniden sirenler çaldı
Recep Demircan

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken geçtiğimiz günlerde Rus İHA'ları Polonya hava sahasına girmişti. Bu durum üzerine Polonya'da alarm verilmiş ve Rus İHA'ları düşürülmüştü. Böylece Ukrayna savaşında NATO ilk kez Rus İHA'larını düşürmüş oldu.

"AMA HATA DEĞİLDİ"

Yaşanan gelişme sonrasında bölgede tansiyon bir anda yükseldi. Dün Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Polonya'ya yapılan İHA saldırısının bir hata sonucu olmasını isterdik. Ama hata değildi. Bunu biliyoruz" demişti.

Rus İHA ları düşürülmüştü! Bölgede alarm verildi, Polonya da yeniden sirenler çaldı 1

RUSYA: "HEDEF UKRAYNA'YDI"

Rusya ise söz konusu İHA’ların Ukrayna’yı hedef aldığını, Polonya’yı hedef almadığını duyurmuştu.

YENİDEN SİRENLER ÇALDI

Bugün akşam saatlerinde Polonya'nın doğusunda sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddianame kabul edildi! İmamoğlu'na yeni dava: İşte istenen cezaİddianame kabul edildi! İmamoğlu'na yeni dava: İşte istenen ceza
Ankaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacakAnkaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Anahtar Kelimeler:
Polonya Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'den bir gol daha!

Arda Güler'den bir gol daha!

Yasak aşk tartışması cinayetle bitmişti! "Bana kumpas mı kurdunuz"

Yasak aşk tartışması cinayetle bitmişti! "Bana kumpas mı kurdunuz"

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Rus İHA'ları düşürülmüştü! Bölgede alarm verildi, yeniden sirenler çaldı

Rus İHA'ları düşürülmüştü! Bölgede alarm verildi, yeniden sirenler çaldı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.