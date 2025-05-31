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Rus Kızıl Ordu Korosu'nun Denizli'deki etkinliği yağmur nedeniyle iptal oldu

Dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu'nun, Denizli Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda vereceği konser şiddetli yağmur sebebiyle iptal edildi.

Rus Kızıl Ordu Korosu'nun Denizli'deki etkinliği yağmur nedeniyle iptal oldu

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki tiyatroda Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen konser için yaklaşık 15 bin kişi saatler öncesinden tiyatrodaki yerlerini doldurdu.

Program başlamadan hemen önce bastıran sağanağın bir süre etkisini azaltması beklendi. Bu sırada davetliler ve vatandaşlar şemsiye ve yağmurluk ile korunmaya çalıştı.

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da sahneye gelerek programın iptal edilip edilmemesi konusunda seyircilere alkışla oylama yaptırdı.

SEYİRCİLER "YAPILMASI YÖNÜNDE" ALKIŞ BELİRTTİ

Çoğunluğun "yapılması yönünde" alkış belirtmesi üzerine Başkan Çavuşoğlu bir süre daha beklemeyi denese de yağmurun şiddetini arttırmasıyla etkinliğin iptal edildiğini ve herkesin bilet ücretlerinin iade edileceğini duyurdu.

Bazı vatandaşlar ise ıslık çalarak duruma tepki gösterdi.

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120 KİŞİLİK KORO, ORKESTRA VE BALE SANATÇILARI OTOBÜSTE BEKLEDİ

Bu sırada Kızıl Ordu Korosu Baş Şef Kurmay Albay Gennadiy Saçenyuk, Koro Müdürü Kurmay Albay Mihail Maruşevski, İkinci Şef Kurmay Albay Nikolay Kiril’den oluşan yaklaşık 120 kişilik koro, orkestra ve bale sanatçıları kendilerini alana getiren otobüslerde bekledi.

Grup daha sonra alandan ayrıldı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yağmur konser
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