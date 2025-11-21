Rus lider Putin: "ABD'nin teklifi bize ulaştı ama metin bizimle tartışılmadı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyuna sunduğu Ukrayna-Rusya savaşını sonlandıracka barışa dair 28 maddelik teklifle ilgili Rusya lideri Vladimir Putin'den açıklama geldi.

PUTİN: "ABD 'NİN TEKLİFİ BİZE ULAŞTI AMA BİZİMLE TARTIŞILMADI"

Rus lider, hazırlanan ABD teklifinin kendilerine ulaştığını fakat teklif metninin kendileriyle tartışılmadığı, görüşlerinin almadığını belirtti. Putin, "Barışçıl çözüme hazırız ancak planın detaylarının da tartışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA, ABD'NİN TEKLİFİNE OLUMLU YAKLAŞMIŞTI

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Zelenskiy, ABD'den barış planının taslağını aldı. Trump ile diplomatik fırsatları görüşmeyi bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

ZELENSKİY: "EN AĞIR BASKILARDAN BİRİSİ"

ABD ve Rusya tarafından hazırlanan 28 maddelik plana atıfta bulunan Zelenskiy, "Ukrayna üzerindeki baskı şu anda en ağır baskılardan biri," dedi.

Ukrayna lideri "planda en az iki noktanın göz ardı edilmemesini sağlamak için" mücadele edeceğini söyledi: "Bunlar Ukraynalıların onuru ve özgürlüğü, çünkü diğer her şey buna dayanıyor."

Zelenskiy ülkenin şimdi çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı: Ya itibar kaybı ya da kilit bir ortağı kaybetme riski.