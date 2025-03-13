HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus turistler Amasra'yı gezdi

Rus turistler Amasra'yı gezdi

13.03.2025 14:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemi 740 yolcusu, 415 personel ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesine geldi.

Rus turistler Amasra'yı gezdi

Amasra ilçesi kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan yatırımlarla birlikte Amasra'da başlayan kruvaziyer seferleri kış mevsiminde de ilçeye yabancı turistleri taşımaya devam ediyor. 2022 yılında başlayan seferlerle ilçe kruvaziyer turizmimde Karadeniz'deki önemli rotalardan birine dönüştü.

Kruvaziyer seferiyle binlerce yabancı turisti ağırlayan Amasra, kış mevsiminde de kruvaziyer seferlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Son olarak Rusya'dan gelen193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip kruvaziyer 740 yolcusu ve 415 personeli ile Amasra Limanına ulaştı.

Sabah saatlerinde Amasra limanına demirleyen kurvaziyerdeki Rus turistler rehberler eşliğinde Amasra ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi.

Amasra Kalesi, Şapel, Kemere Köprüsü, Direkli Kaya gibi tarihi mekanların yanı sıra Amasra tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi'ni de gezen Rus turistler hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısında alışveriş yaptı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralıOtomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
Uyuşturucu dolu kapsüller bağırsaklarından çıktıUyuşturucu dolu kapsüller bağırsaklarından çıktı
Anahtar Kelimeler:
Amasra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

TurkNet'e siber saldırı! Şirketten açıklama geldi: Kişisel veriler çalındı, finansal bilgiler ve parolalar güvende...

TurkNet'e siber saldırı! Şirketten açıklama geldi: Kişisel veriler çalındı, finansal bilgiler ve parolalar güvende...

Taşla vurdu, biber gazı sıktı! Yaşlı kadın kuyumcu soymaya çalıştı

Taşla vurdu, biber gazı sıktı! Yaşlı kadın kuyumcu soymaya çalıştı

Trafikte sakın bunu yapmayın: Önce ehliyet iptali ardından ise göz doktoru...

Trafikte sakın bunu yapmayın: Önce ehliyet iptali ardından ise göz doktoru...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.