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'Rüşvet' iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi! Diyanet'teki tartışılan görüntülere Daşdanbek'ten yanıt: Paranın kaynağını açıkladı

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Hazar Gönüllü

Diyanet İşleri Başkanlığında Mekke sorumlusu olarak görev yapan Ahmet Daşdanbek'in 'dolar sayma' görüntüleri tartışılmaya devam ediyor. Rüşvet iddiasıyla gündem olan Daşdanbek'ten açıklama geldi. İddiayı yalanlayan Daşdanbek saydığı paranın da 270 bin dolar olmadığını söylerken paranın kaynağını da açıkladı.

Sosyal medya Diyanet İşleri görevlisi Ahmet Daşdanbek'in para saydığı görüntüleri tartışıyor. Daşdanbek hakkında hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Rüşvet iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi! Diyanet teki tartışılan görüntülere Daşdanbek ten yanıt: Paranın kaynağını açıkladı 1

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denmişti.

Rüşvet iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi! Diyanet teki tartışılan görüntülere Daşdanbek ten yanıt: Paranın kaynağını açıkladı 2

DOLAR VE RÜŞVET İDDİALARINA YANIT: "SADAKA VE RAMAZAN KOLİSİ İÇİN"

Daştanbek, bugün sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklama yaptı. Görüntülerdeki paraların "Mekke'de ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kendisine verilen sadaka ve Ramazan kolisi alımı" amaçlı olduğunu öne süren Daştanbek, saydığı paranın 270 bin değil, 10 bin dolar olduğunu ifade etti.

Rüşvet iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi! Diyanet teki tartışılan görüntülere Daşdanbek ten yanıt: Paranın kaynağını açıkladı 3

PARANIN KAYNAĞINI BÖYLE AÇIKLADI

Paranın kendisine bir hayırsever tarafından iletildiğini öne süren Daştanbek, 10 bin dolar olduğunu belirttiği paranın kaynağını şöyle açıkladı:

"2023 yılında hayırsever bir kişi tarafından Mekke'deki ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ve sadaka dağıtılması amacıyla U. Turizm aracılığıyla gönderilmiştir."

Rüşvet iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi! Diyanet teki tartışılan görüntülere Daşdanbek ten yanıt: Paranın kaynağını açıkladı 4

Daştanbek, bu parayı almasının ardından dönemin muhasebe sorumlusunun odaya geldiğini ve parayı hesaba kayıt ettiğini ileri sürüp tutanağın da Ankara'ya gönderildiğini savundu. Daştanbek ayrıca bu paranın Mekke'deki bir firma iletildiğini, yardım kolisi dağıtıldığını, bir bölümünün de sadaka olarak verildiğini de iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
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