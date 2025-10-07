HABER

Rüşvet karşılığı hükümlülerin dosyalarında usulsüzlük yapan adliye personeline operasyon: 22 gözaltı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde rüşvet karşılığında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin ilam dosyalarını erteledikleri veya usule aykırı şekilde kapattıkları iddia edilen 22 adliye personeli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin rüşvet alarak hakkında hapis cezası verilen şahıslar lehine erteleme ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapatıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü A.A.'nın da bulunduğu 22 kişi suçüstü yakalandı.

ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DE DAHİL 22 KİŞİYE GÖZALTI

Konuyla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen şahıslar lehine yasal koşulları oluşmadığı halde maddi menfaat temin ederek erteleme ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapatılması işlemlerine tevessül ettiğine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Bu kapsamda Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 ve 140'ıncı maddeleri uyarınca iletişimin tespiti kararı alınmış ve yürütülen soruşturma doğrultusunda Çorum İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü adli kolluk görevlilerince maddi menfaatin temin edildiği anda münferit kamu görevlisi suçüstü yapılarak, aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan A.A.'nın da bulunduğu 22 şüpheli 'zimmet', 'rüşvet', 'ikna suretiyle irtikap', 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarını asli fail ve yardım eden sıfatıyla işledikleri şüphesi ile yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Soruşturma işlemleri titizlikle çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

07 Ekim 2025
07 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
