HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya: ABD'yi uluslararası deniz hukukuna uymaya çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye uluslararası deniz hukukuna uyma ve el koyduğu Rusya tescilli tankere yönelik "yasa dışı eylemlerine" son verme çağrısında bulundu.

Rusya: ABD'yi uluslararası deniz hukukuna uymaya çağırıyoruz

Bakanlıktan, ABD Avrupa Komutanlığının Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli olup adını "Marinera" olarak değiştiren "Bella 1" petrol tankerine el koymasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bu durumun endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu tankerin, Rusya tescilli olduğuna dair bilginin ABD tarafına defalarca iletildiğine ve Rus bayraklı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bu durumda, açık denizdeki gemiye Amerikan askerlerinin çökmesi ve geminin ele geçirilmesi, mürettebatın esir alınması, uluslararası denizcilik hukuku ilke ve normları ile seyrüsefer özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilebilir." ifadeleri kullanıldı.

Tanker sahibinin yasal hak ve çıkarlarının ihlal edildiği belirtilen açıklamada, gemi mürettebatına yöneltilen suçlamaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Rus petrol tankeriyle ilgili durumun Avrupa-Atlantik bölgesinde askeri ve siyasi gerginliğe yol açabileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Washington'ı uluslararası deniz hukukunun temel norm ve ilkelerine uymaya, Marinera tankerine ve açık denizlerde yasal faaliyetlerde bulunan diğer gemilere karşı yasa dışı eylemlerine derhal son vermeye çağırıyoruz. Amerikan tarafının tankerdeki Rus vatandaşlarına insani muamele edilmesi, hak ve çıkarlarına saygı göstermesi ve en kısa sürede vatanına dönmesine izin verilmesini talep ediyoruz."

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, 2 haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD Avrupa Komutanlığı, 7 Ocak'ta Kuzey Atlantik'te söz konusu petrol tankerine el koymuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu Dağı'nda zincirsiz ticari araçlara geçit verilmediBolu Dağı'nda zincirsiz ticari araçlara geçit verilmedi
Burdur’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralıBurdur’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.