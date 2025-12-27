HABER

Rusya adım adım ilerliyor! Ukrayna'da iki yer daha ele geçirildi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği görüşmede, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Dimitrov (Myrnohrad) kenti ve Zaporijya bölgesindeki Huliaipole şehrinde kontrolün ele geçirildiğini açıkladı.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müşterek Kuvvetler karargahlarından birine ziyaret gerçekleştirdi. Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile bir araya geldi ve Merkez Kuvvetler Komutanı Valery Solodchuk ile Doğu Kuvvetler Komutanı Andrey Ivanayev'in yanı sıra diğer komutanlardan Ukrayna’daki çatışmalara ilişkin bilgi aldı. Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin’e Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde devam eden çatışmalara ilişkin detaylı bilgiler verirken, Donetsk bölgesindeki Dimitrov (Myrnohrad) kenti ve Zaporijya bölgesindeki Huliaipole şehrinde kontrolün ele geçirildiğini bildirdi.

İLERLEME DEVAM EDİYOR

Gerasimov, Ukrayna’nın geçtiğimiz günlerde geri çekildiği Siversk kentinin ele geçirilmesinin ardından Rus birliklerinin Sloviansk yönünde ilerlemelerine devam ettiklerini aktardı. Bölgedeki Kirovo köyünün de "kurtarıldığını" ifade eden Gerasimov, Konstantinovka şehrindeki sokak çatışmalarının devam ettiğini ve Rus ordusunun şehirdeki binalardan yarısından fazlasına hakim olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ayrıca Zaporijya bölgesindeki Stepnohirsk’in de Rus ordusu tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Son 2 hafta içinde Huliaipole şehri yakınlarındaki 5 yerleşim biriminin daha ele geçirildiğini hatırlatan Rusya Genelkurmay Başkanı, Rus birliklerinin Gaichur Nehri batısındaki ilerlemelerinin devam ettiğini söyleyerek Donbass, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki operasyonların sürdürüleceğini aktardı.

"SONRAKİ SALDIRILAR İÇİN ÖNEMLİ"

Ardından emrindeki birliklerin Dimitrov’da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Putin’i bilgilendiren Merkez Kuvvetler Komutanı Solodchuk, bölgedeki çeşitli güvenlik önlemleri ve sivillerin tahliyesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Solodchuk, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) yakınlarındaki Rodynske şehrinin ve Volnoye yerleşim biriminin de ele geçirildiğini bildirirken, bin 100’den fazla sivilin bölgeden tahliye edildiğini aktardı. Donetsk bölgesinde önemli bir yerleşim birimi olan Artemivka’nın da ele geçirildiğini bildiren Solodchuk, bu gelişmenin Ukrayna’nın savunma hattını oluşturan stratejik savunma hattına yönelik bir sonraki saldırılar için önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Solodchuk, Novopavlovk ve Novopidgorodne bölgelerinde de çatışmaların devam ettiğini aktardı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
