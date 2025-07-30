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Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası Japonya'yı vurdu, ABD alarmda

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yakınlarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, kıyı şeridi sular altında kaldı. Tsunami dalgaları Japonya'nın kuzey kıyılarına ulaşırken, ABD'nin batı kıyısı için de tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, daha büyük dalgaların beklendiği konusunda uyarıyor. Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler tahliye edildi. ABD'de de özellikle Hawaii kıyıları için tahliye emirleri verildi.

Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası Japonya'yı vurdu, ABD alarmda
Devrim Karadağ

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. Birçok ülkeyi alarm durumuna geçiren deprem sonrası Pasifik Okyanusu'nda tsunami dalgaları oluştu. Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu verilerine göre, deprem yüzeye yakın bir noktada geldi.

Rusya da 8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası Japonya yı vurdu, ABD alarmda 1

Depremin ardından birçok ülkede tsunami alarmı verildi ve kıyı bölgelerinde yaşayanlar için tahliye emri çıkarıldı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi,depremin ardından 3 saat içinde Rusya ve Japonya'nın bazı kıyılarında tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceğini duyurdu.

Rusya da 8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası Japonya yı vurdu, ABD alarmda 2

Uyarının ardından Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami izleme uyarısı yürürlüğe girdi.

Rusya da 8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası Japonya yı vurdu, ABD alarmda 3

KIYI BÖLGELER SU ALTINDA KALDI

Rusya, Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kaldığını açıkladı.

Rusya da 8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası Japonya yı vurdu, ABD alarmda 4

İLK TSUNAMİ DALGALARI JAPONYA'YA ULAŞTI

İlk tsunami dalgaları, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido kıyılarına ulaştı. Japon yayın kuruluşu NHK, dalgaların yaklaşık 30 cm yüksekliğinde olduğunu bildirdi. Ancak yetkililer, sonraki dalgaların çok daha yüksek olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rusya da 8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası Japonya yı vurdu, ABD alarmda 5

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

Rusya da 8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası Japonya yı vurdu, ABD alarmda 6

Depremler sonrası, Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik bir dalga kaydedildi.

Rusya da 8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası Japonya yı vurdu, ABD alarmda 7

Tohoku ve Kanto bölgelerinde de 20 ila 40 santimetre yüksekliğinde dalgalar gözlemlendi.

FUKUŞİMA TAHLİYE EDİLDİ

Uyarının ardından halk yüksek binaların çatısına çıkmaya başladı.

Rusya da 8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası Japonya yı vurdu, ABD alarmda 8

11 Mart 2011'deki 9.0 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve nükleer sızıntının meydana geldiği Fukuşima Nükleer Santrali de tahliye edilmeye başlandı.

ABD'DE ALARMA GEÇTİ

Deprem, ABD'nin batı kıyısında da paniğe neden oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi, San Diego, La Jolla ve Oceanside dahil olmak üzere tüm ABD batı kıyısı için tsunami uyarısı yayınladı. Uyarıda, tsunami dalgalarının kıyıya ulaşmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayanları yüksek yerlere gitmeleri ve denize girmekten kaçınmaları konusunda uyardı.

HAWAII KIYILARINA TAHLİYE EMRİ

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.

TRUMP: GÜÇLÜ VE GÜVENDE KALIN

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle, Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlükte. Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyısı için ise Tsunami İzleme durumu geçerli. Japonya da tehlike altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Güçlü ve güvende kalın." Paylaşımı yaptı.

GEÇEN HAFTA 7.6'YLA SALLANMIŞTI

Avrasya'nın kuzeydoğusunda bulunan; batıda Ohotsk Denizi, doğuda Bering Denizi ve Büyük Okyanusu ile çevrili olan Kamçatka Yarımadası'nda geçen hafta da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Rusya da 8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası Japonya yı vurdu, ABD alarmda 9

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deprem Japonya Rusya ABD Amerika Birleşik Devletleri tsunami
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