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Rusya'da benzin ihracatı yasağının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatına yönelik yasağın süresinin yıl sonuna kadar uzatılacağını, dizel yakıt ihracatına getirilen kısıtlamanın ise piyasanın normale dönmesiyle kaldırılacağını bildirdi.

Rusya'da benzin ihracatı yasağının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak

Novak, Rusya'nın Omsk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet bünyesindeki koordinasyon toplantısında benzin ihracatı yasağının süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararı alındığını söyledi.

Rusya da benzin ihracatı yasağının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak 1

RUSYA'DAN PİYASALARI ETKİLEYECEK KARAR

Dizel ihracatına yönelik yasağın ise iç piyasanın toparlanmasına paralel bir şekilde kaldırılacağını belirten Novak, bu sayede rafinerilerin üretim fazlası ve işleme hacmindeki düşüş nedeniyle sorun yaşamayacağını ifade etti.

Novak, iç piyasanın ihtiyaçları karşılandıktan sonra rafinerilerin tam kapasite çalışabilmesi için dizel yakıt ihracatının önem taşıdığını dile getirdi.

Rusya da benzin ihracatı yasağının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak 2

YASAK YIL SONUNA KADAR UZATILACAK

Son dönemde lojistikte yaşanan değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan akaryakıt sıkıntısının geçici nitelik taşıdığına işaret eden Novak, hükümetin iç piyasayı en kısa sürede istikrara kavuşturmak için gerekli adımları attığını söyledi.

Rusya da benzin ihracatı yasağının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak 3

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya benzin İhracat
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