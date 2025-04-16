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Rusya'da eski Kursk Bölge Valisi Smirnov "dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı

Rusya'da eski Kursk Bölge Valisi Aleksey Smirnov, "devleti dolandırdığı" suçlamasıyla 2 ay süreyle tutuklandı.

Rusya'da eski Kursk Bölge Valisi Smirnov "dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı

Moskova’daki Meşçanskiy Mahkemesi'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Smirnov ve eski yardımcısı Aleksey Dedov'un dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Smirnov'un yürütülen soruşturma kapsamında 15 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına karar verildiği kaydedildi.

Valilik görevini Mayıs-Aralık 2024 tarihlerinde üstlenen Smirnov'un, Ukrayna sınırında tahkimat inşası sürecinde 1 milyar ruble (yaklaşık 12 milyon 100 bin dolar) dolandırdığı iddia ediliyor.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında çatışmalar başlamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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