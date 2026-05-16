Rusya'da Ukrayna'da 2 yeri ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı.

2 YERİ ELE GEÇİRDİLER

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Batı askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Borovaya ve Kutkovka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklama, dün yerel saatle 20.00'den bugün 15.00'e kadar Ukrayna'ya ait 227 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'ya doğru uçan 17 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

