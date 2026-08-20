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Rusya'da vurulmuştu! İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya Kerç Boğazı girişinde İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan 289 metre uzunluğundaki 'GREAT OCEAN' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi sırasında çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alınan trafik yeniden açıldı.

Rusya'da vurulmuştu! İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Liberya bayraklı 289 metre uzunluğundaki gemi, 'GREAT OCEAN' yaklaşık 1 ay önce Rusya'daki Kerç Boğazı girişinde İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle gemi personeli gemiyi terk etti.

Rusya da vurulmuştu! İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı ndan geçti 1

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Gemide çıkan yangın, acil müdahale ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Geminin geçişi nedeniyle Saat 14.40'ta İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.
Rusya da vurulmuştu! İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı ndan geçti 2

ÇOK SAYIDA RÖMORKÖR EŞLİK ETTİ

"Great Ocean"ın İstanbul Boğazı geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-9 öncülük etti. Geçiş sırasında KURTARMA-3, KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu da gemiye eşlik etti. Gemiyi Rusya'dan İstanbul Boğazı girişine kadar çeken PGE Shipping'e ait "Ramazan Bey" römorkörü de geçişte yer aldı.

Rusya da vurulmuştu! İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı ndan geçti 3

Römorkörlerin refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilen "Great Ocean"ın gerekli işlemlerin yapılması amacıyla tersaneye götürüleceği öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya İstanbul Boğazı
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