Rusya'daki 8,8'lik deprem kameralara yansıdı! Sarsıntı ev ve iş yerlerinde böyle hissedildi

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde şiddetli deprem dünya kamuoyunun dikkatini bu bölgeye çekti.

Şiddetli sarsıntının ardından birçok ülke teyakkuz durumuna geçerken, deprem sonrası Pasifik Okyanusu'nda tsunami dalgaları oluştu.

1952'DEN BERİ EN ŞİDDETLİ DEPREM

Bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olan depremin yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiği belirtildi.

HAWAİİ'DE KAÇIŞ BAŞLADI

Özellikle ABD ve Japonya'da tsunami uyarıları art arda yapıldı. Hawaii'de halk uyarıların ardından kıyı şeritlerini terk etmeye başladı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu.

DEPREM ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Rusya'daki deprem anı kameralara yansıdı. Şiddetli depreme evlerinde ve iş yerlerinde yakalanan Rus vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.

EŞYALAR SAVRULDU

Kayıtlarda evdeki eşyaların savrulduğu görüldü. Depreme evde yakalanan bir kadın korku ile çığlık attı.