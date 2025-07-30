HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Rusya'daki 8,8'lik deprem kameralara yansıdı! Sarsıntı ev ve iş yerlerinde böyle hissedildi

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem birçok ülkeyi alarm durumuna geçirdi. Özellikle Japonya ve ABD'de tsunami uyarıları yapılırken, ortaya çıkan görüntüler depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Rus vatandaşları 8,8'lik depremi evlerinde ve iş yerlerinde nasıl hissettiği kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde şiddetli deprem dünya kamuoyunun dikkatini bu bölgeye çekti.

Rusya daki 8,8 lik deprem kameralara yansıdı! Sarsıntı ev ve iş yerlerinde böyle hissedildi 1

Şiddetli sarsıntının ardından birçok ülke teyakkuz durumuna geçerken, deprem sonrası Pasifik Okyanusu'nda tsunami dalgaları oluştu.

Rusya daki 8,8 lik deprem kameralara yansıdı! Sarsıntı ev ve iş yerlerinde böyle hissedildi 2

1952'DEN BERİ EN ŞİDDETLİ DEPREM

Bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olan depremin yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiği belirtildi.

Rusya daki 8,8 lik deprem kameralara yansıdı! Sarsıntı ev ve iş yerlerinde böyle hissedildi 3

HAWAİİ'DE KAÇIŞ BAŞLADI

Özellikle ABD ve Japonya'da tsunami uyarıları art arda yapıldı. Hawaii'de halk uyarıların ardından kıyı şeritlerini terk etmeye başladı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu.

DEPREM ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Rusya'daki deprem anı kameralara yansıdı. Şiddetli depreme evlerinde ve iş yerlerinde yakalanan Rus vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.

EŞYALAR SAVRULDU

Kayıtlarda evdeki eşyaların savrulduğu görüldü. Depreme evde yakalanan bir kadın korku ile çığlık attı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık'tan İBB'nin "itfaiye personeli alımının engellendiğine" yönelik iddialara yalanlama!Bakanlık'tan İBB'nin "itfaiye personeli alımının engellendiğine" yönelik iddialara yalanlama!
Gelecek Partisi İl Başkanı tacizden gözaltına alındıGelecek Partisi İl Başkanı tacizden gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
deprem Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu

ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

1952'den bu yana ilk yaşandı! Rusya'da 8,8'lik depremden Türkiye nasıl etkilenecek? Uzman isimlerden uyarı geldi

1952'den bu yana ilk yaşandı! Rusya'da 8,8'lik depremden Türkiye nasıl etkilenecek? Uzman isimlerden uyarı geldi

Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu…

Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu…

Gelecek Partisi İl Başkanı tacizden gözaltına alındı

Gelecek Partisi İl Başkanı tacizden gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.