Rusya'daki 8,8'lik deprem kameralara yansıdı! Sarsıntı ev ve iş yerlerinde böyle hissedildi

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde şiddetli deprem dünya kamuoyunun dikkatini bu bölgeye çekti.
Şiddetli sarsıntının ardından birçok ülke teyakkuz durumuna geçerken, deprem sonrası Pasifik Okyanusu'nda tsunami dalgaları oluştu.
Bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olan depremin yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiği belirtildi.
Özellikle ABD ve Japonya'da tsunami uyarıları art arda yapıldı. Hawaii'de halk uyarıların ardından kıyı şeritlerini terk etmeye başladı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu.
Ayrıca Rusya'daki deprem anı kameralara yansıdı. Şiddetli depreme evlerinde ve iş yerlerinde yakalanan Rus vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.
Kayıtlarda evdeki eşyaların savrulduğu görüldü. Depreme evde yakalanan bir kadın korku ile çığlık attı.
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