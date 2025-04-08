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Rusya'daki konferansta 'Türkiye' damgası! "Hastalar aşamalı olarak koltuk değneklerini bırakıyor" diyerek açıkladı

Rusya'da düzenlenen 13. Bölgesel Bilimsel-Uygulamalı Konferans'a 'Türkiye' adeta damga vurdu. Konferansa davet edilen tek yabancı konuşmacı olan Medipol Sağlık Grubu'ndan Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, osseointegrasyon protezlerinin amputasyon sonrası protez kullanımında soket protezlere kıyasla daha iyi mobilite ve yaşam kalitesi sağladığını belirtti. Kara, "Uygulanan program sayesinde hastalar koltuk değneklerini bırakarak bağımsız ve kolay bir şekilde yürüyor" dedi.

Rusya'daki konferansta 'Türkiye' damgası! "Hastalar aşamalı olarak koltuk değneklerini bırakıyor" diyerek açıkladı

3 Nisan 2025 tarihinde Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenen 13. Bölgesel Bilimsel-Uygulamalı Konferans, travmatoloji, ortopedi ve askerî saha cerrahisi alanlarındaki önemli gelişmeleri tartışmak üzere uzmanları bir araya getirdi.

Konferans, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ural Devlet Tıp Üniversitesinin çeşitli enstitü ve anabilim dalları, Sverdlovsk Bölgesi Sağlık Bakanlığı, Rusya Travmatolog-Ortopedler Derneği (ATOR), Rus Kalça Eklem Derneği (ROTS) ve Multidisipliner Tıp Alanında Eğitimin Geliştirilmesine Destek Veren Dernek (AROMM) iş birliğiyle düzenlendi.

KONFERANSA KATILAN TEK YABANCI KONUŞMACI PROF. DR. ADNAN KARA OLDU

Konferansa Türkiye'den davet edilen tek yabancı konuşmacı olan Medipol Sağlık Grubu'ndan Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, “Osseointegrasyon Protezleri ve Manyetik İntramedüller Çiviler (Precice-2 ve Precice Bone Transport) ile Uzuv Uzatma” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Kara, osseointegrasyon protezlerinin amputasyon sonrası protez kullanımında soket protezlere kıyasla daha iyi mobilite ve yaşam kalitesi sağladığını belirtti.

KEMİĞİN KONTROLLÜ ŞEKİLDE UZATILMASINA OLANAK TANIYOR

Ayrıca, manyetik intramedüller çiviler arasında yer alan Precice-2 sistemi ile Precice Bone Transport çivisinin uzuv uzatma cerrahisinde önemli bir yenilik olduğunu ifade etti. Bu sistemin, kontrollü manyetik mekanizma sayesinde kemiğin kontrollü şekilde uzatılmasına olanak tanıdığına dikkat çekti. Precice-2 ve Precice Bone Transport çivilerinin, hastaların günlük yaşam aktivitelerine daha hızlı dönmelerini sağladığını ve hasta konforunu artırdığını vurguladı.

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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUŞULDU

Konferans, travmatoloji ve ortopedi alanındaki son teknolojik gelişmelerin paylaşılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdı.

Uzmanlar, osseointegrasyon protezleri ve manyetik intramedüller çiviler gibi yenilikçi yöntemlerin tedavi süreçlerinde yenilikçi olduğunu ve bu teknolojilerin daha geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu yeniliklerin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri de tartışıldı.

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“OSSEOİNTEGRASYON ÇOK İYİ BİR SEÇENEK”

Soket protezi kullanmakta zorluk çeken ve soket proteze bağlı sorunlar yaşayan hastalar için osseointegrasyon protezi ameliyatının iyi bir seçenek olduğunu dile getiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, “Soket protez kullanan bazı hastaların protezi taktıklarında ciltlerinde yaralar ve cilt basısına bağlı kanamalar oluşabiliyor. Osseointegrasyon protezinde ise implantı kemiğin içine uyguladığımız için bu tür sorunları yaşamıyoruz. Ayrıca yüksek fonksiyon bekleyen hastalar için osseointegrasyon protezi daha iyi bir seçenek olarak düşünülebilir. Hastanemizde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman ile birlikte özel bir fizik tedavi programı uygulanmaktadır. Bu program sayesinde hastalar aşamalı olarak koltuk değneklerini bırakarak bağımsız ve kolay bir şekilde yürüyebilmektedir.” diye konuştu.

13’üncü Bölgesel Bilimsel-Uygulamalı Konferans, travmatoloji ve ortopedi alanındaki profesyoneller için bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra gelecekteki iş birlikleri için sağlam bir zemin oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye hastane protez
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