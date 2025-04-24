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Rusya'dan Afganistan'ın diplomatik temsilciliğini büyükelçilik seviyesine yükseltme kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi kararı alındığını bildirdi.

Rusya'dan Afganistan'ın diplomatik temsilciliğini büyükelçilik seviyesine yükseltme kararı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ve Afgan yetkilileri arasında dün görüşme gerçekleşti. Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve İçişleri Bakanı Vekili Siraceddin Hakkani'nin katıldığı ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, Rus tarafı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltme kararını Afgan yetkililere iletti.

2003'TE TERÖR LİSTESİNE DAHİL ETMİŞTİ

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024'te Taliban'ı terör listesinden çıkaracak yasayı onaylamıştı.

TALİBAN'IN RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK YASAK KALDIRILDI

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi de geçen hafta Taliban'ın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili yasağın askıya alınmasına karar vermişti.

Afganistan tarafı, büyükelçisini Rusya'ya göndereceğini bildirmişti.

(AA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Rusya Taliban
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