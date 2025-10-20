Rusya'dan Afganistan ve Pakistan açıklaması

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Katar yetkililerinin arabuluculuğunda Kabil ile İslamabad arasında ateşkes sağlandığını hatırlatarak, "Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde karşılıklı ateşkes sağlanması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETME ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan ile Pakistan’ın diyalog ve anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik yollarla çözme konusundaki kararlılığının, iki dost ülke arasında barışın sağlanmasının temeli ve bölgesel güvenliğin oluşturulmasında önemli unsur olduğunu vurgulayarak, Kabil ve İslamabad’a, terörle mücadele de dahil karşılıklı işbirliğini genişletme çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır