HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya'dan İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama: Sonuçlarından sorumlu olacak!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek İran'a gerçekleştirdiği askeri eylemi kınadıklarını bildirdi. Yapılan açıklamada "İsrail yönetimi, bu provokasyonun tüm sonuçlarından sorumlu olacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya'dan İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama: Sonuçlarından sorumlu olacak!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırının, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısı sırasında ve İran ile ABD arasında yeni tur müzakereler öncesinde yapıldığına işaret edilen açıklamada, bunun, İran'ın nükleer programıyla ilgili soruna çözüm bulunmasına yönelik tüm girişimleri baltaladığı belirtildi.

"İSRAİL SONUÇLARINDAN SORUMLU OLACAK"

İsrail'in, gerginliği tırmandırma ve riskleri artırmayı bilinçli şekilde tercih ettiği, bunun da Orta Doğu bölgesindeki istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail yönetimi, bu provokasyonun tüm sonuçlarından sorumlu olacak." ifadesi kullanıldı.

Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesinin endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ederek gerçekleştirdiği askeri eylemi şiddetle kınıyoruz. Egemen bir BM'ye üye devlete, bu devletin vatandaşlarına, barışçıl şehirlere, nükleer enerji altyapı tesislerine yönelik sebepsiz askeri saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Uluslararası toplum, barışı yok eden, bölgesel ve uluslararası güvenliğe zarar veren bu tür vahşi eylemlere kayıtsız kalamaz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti" İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti"

Açıklamada, UAEA'nın yaşananlar hakkında dengeli ve objektif değerlendirmelerde bulunması, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıların radyolojik sonuçlarıyla ilgili derin analiz yapması gerektiği vurgulandı.

Batılı ülkelerin "UAEA'da İran'a karşı histeriyi kışkırttığı, bu siyasetin yıkıcı sonuçlara yol açtığı ve bundan sorumlu olduğu" savunulan açıklamada, İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun barışçıl, siyasi ve diplomatik yolla çözülmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Gerginliğin daha fazla gerginleşmesini ve bölgenin tam kapsamlı bir savaşa doğru sürüklenmesini önlemek için tarafları itidale çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mynet Anket İsrail'in İran saldırısı bölgesel savaşa dönüşür mü?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
İsrail'in İran saldırısı bölgesel savaşa dönüşür mü?
Hiçbir şey olmaz. İsrail'in yanına kâr kalır.
Olabilir. Her şey İran'ın karşı saldırısına bağlı.
Kestirmek zor ama tüm önlemler alınmalı.
Bu anket 20 saat 41 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran saldırısında 'Netanyahu' detayı! Yunanistan devreye girdiİran saldırısında 'Netanyahu' detayı! Yunanistan devreye girdi
Marmaray'daki olayda istenilen ceza belli oldu!Marmaray'daki olayda istenilen ceza belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı!

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'in saldırılarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'in saldırılarına sert tepki

İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti"

İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti"

Sane'ye onunla cevap verecekler! F.Bahçe, dünyaca ünlü yıldıza resmi teklifi sundu

Sane'ye onunla cevap verecekler! F.Bahçe, dünyaca ünlü yıldıza resmi teklifi sundu

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Hamedan'da büyük patlama

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Hamedan'da büyük patlama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.