Rusya'dan İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama: Sonuçlarından sorumlu olacak!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırının, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısı sırasında ve İran ile ABD arasında yeni tur müzakereler öncesinde yapıldığına işaret edilen açıklamada, bunun, İran'ın nükleer programıyla ilgili soruna çözüm bulunmasına yönelik tüm girişimleri baltaladığı belirtildi.

"İSRAİL SONUÇLARINDAN SORUMLU OLACAK"

İsrail'in, gerginliği tırmandırma ve riskleri artırmayı bilinçli şekilde tercih ettiği, bunun da Orta Doğu bölgesindeki istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail yönetimi, bu provokasyonun tüm sonuçlarından sorumlu olacak." ifadesi kullanıldı.

Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesinin endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ederek gerçekleştirdiği askeri eylemi şiddetle kınıyoruz. Egemen bir BM'ye üye devlete, bu devletin vatandaşlarına, barışçıl şehirlere, nükleer enerji altyapı tesislerine yönelik sebepsiz askeri saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Uluslararası toplum, barışı yok eden, bölgesel ve uluslararası güvenliğe zarar veren bu tür vahşi eylemlere kayıtsız kalamaz."

Açıklamada, UAEA'nın yaşananlar hakkında dengeli ve objektif değerlendirmelerde bulunması, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıların radyolojik sonuçlarıyla ilgili derin analiz yapması gerektiği vurgulandı.

Batılı ülkelerin "UAEA'da İran'a karşı histeriyi kışkırttığı, bu siyasetin yıkıcı sonuçlara yol açtığı ve bundan sorumlu olduğu" savunulan açıklamada, İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun barışçıl, siyasi ve diplomatik yolla çözülmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Gerginliğin daha fazla gerginleşmesini ve bölgenin tam kapsamlı bir savaşa doğru sürüklenmesini önlemek için tarafları itidale çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır