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Rusya’dan Kiev’e 539 dronlu saldırı: 23 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 539 dron ve 11 füze ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 23 kişi yaralandı.

Rusya’dan Kiev’e 539 dronlu saldırı: 23 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e savaşın başından bu yana en şiddetli saldırılarından birini gerçekleştirdi. Rusya, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmelerinden saatler sonra Kiev’e 539 dron ve 11 füze ile saldırı gerçekleştirdi. Kiev halkı metro istasyonlarına sığınırken, gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece boyunca fırlattığı dronların 478'inin imha edildiği kaydedildi. Ukrayna genelinde 8 noktaya hava saldırısı düzenlendiği, 9 füze ve 63 insansız hava aracı kullanıldığı kaydedildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise yaptığı açıklamada, saldırıda 23 kişinin yaralandığını ve 14'ünün hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Ukraynalı yetkililer, saldırı sonucu Kiev'in 10 bölgesinden 6’sında yaklaşık 40 apartman binasının, demiryolu altyapısının, 5 okul ve anaokulunun, kafe ve çok sayıda aracın zarar gördüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin basında yer bulmasından sonra dikkat çekici bir şekilde şehirlerimizde ve bölgelerimizde ilk hava saldırısı alarmları çalmaya başladı. Rusya bir kez daha savaşı ve terörü sona erdirmeye niyeti olmadığını gösterdi" dedi.

Zelenskiy, Rusya üzerindeki baskının arttırılması ve daha fazla hava savunma teçhizatı kullanılması çağrısında bulundu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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