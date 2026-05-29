Rusya'dan tedirgin eden sözler! AB'yi hedef aldı: "Huzurlu uyku sona erdi"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken AB'nin Ukrayna'ya yönelik desteği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Medvedev , Avrupa liderlerini Rusya içindeki saldırıların sorumluluğuyla suçladı.

"HUZURLU UYKU SONA ERDİ"

Medvedev açıklamasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Medvedev paylaşımında şunları ifade etti:

"AB ülkelerinin vatandaşları, yetkililerinizin Rusya ile tek taraflı bir savaşa girdiğini fark etmelisiniz. Bu yüzden tetikte olun ve hiçbir şeye şaşırmayın. Huzurlu uyku sona erdi. Ama kimi suçlayacağınızı biliyorsunuz!"