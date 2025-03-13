Rusya'dan Ukrayna açıklaması! "Avrupalı ülkeler barışın sağlanmasını istemiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin "Ukrayna'da savaşın sürdürülmesinden yana yaklaşım sergileyen bazı Avrupalı ülkeler, ABD'nin Ukrayna'da 30 günlük ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, Almanya ile Fransa'nın krizin çözümüne dair Minsk anlaşmalarını bozduğunu ve İngiltere'nin de Ukrayna'yı Rusya ile müzakerelerden vazgeçirdiğini söyledi.

Zaharova, söz konusu ülkelerin, Ukrayna krizinin çözülmesi için herhangi bir girişimde bulunmadığını, bu sebeple de Ukrayna konusundaki pozisyonlarını dikkate almadıklarını vurguladı.

"ŞİMDİLİK DİKKATE ALMIYORUZ"

Avrupalı bu ülkeleri, "Rusya'ya yönelik yaklaşımlarını değiştirmeleri halinde dikkate alacaklarını" belirten Zaharova, "Ancak şimdilik dikkate almıyoruz. Onların histerik görüşlerini dikkate almamız için ortada herhangi bir sebep yok." diye konuştu.

Zaharova, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne karşı çıktığını belirterek, "Maalesef, Avrupa'da bazı siyasi güçlerin, henüz başlamayan süreci engellemeye çalıştığını görüyoruz. Onlar, barış ve çözüm sözcüklerinden rahatsız oluyor, bunu istemiyor. Onların amacı gerginliği artırmak ve savaşı sürdürmektir. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ve onu destekleyen Avrupa liderleri, Ukrayna'ya silah sevkiyatının sürdürülmesinden yana." ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Avrupa'nın Ukrayna'ya barış güçleri gönderme niyetinde olduğunu belirten Zaharova, ABD'nin bu konuya mesafeli olduğuna işaret etti.

Zaharova, "Ukrayna'da yabancı askeri birlikler ile üslerin herhangi bir bayrak altında konuşlandırılması kesinlikle kabul edilemez. Bu, söz konusu ülkelerin Rusya ile doğrudan savaşması anlamına gelecek. Buna karşı elimizdeki tüm araçlarla tepki göstereceğiz. Bu, durumun gerginleşmesine yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın askerileştirilmesi ve askeri sanayi sektörünü güçlendirme yönündeki planları değerlendiren Zaharova, bunun Avrupa'da savaşın kışkırtılmasına yönelik olduğunu söyledi.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Zaharova, ABD’nin ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik söylemini olumlu olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Elbette, tüm sinyalleri dikkate almak lazım. Ancak öncelikle eylemlere ve somut adımlara odaklanmamız gerekiyor. Çünkü daha önce sözlerin eylemlerle örtüşmediğini gördük." şeklinde konuştu.

PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Zaharova, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin ise "Ülkede ve genel olarak bölgede şiddetin düşürülmesine, mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla güven ortamının oluşturulmasına yönelik her türlü adım ve girişimler memnuniyetle karşılanabilir. Bunun, barışı sağlayacağını, istikrar ve güvenliği güçlendireceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki duruma değinen Zaharova, Rus vatandaşları ile askeri unsurların korunmasına yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını ve bu bağlamda Suriye yönetimiyle temasları sürdürdüklerini dile getirdi.

Sözcü Zaharova, Rusya'nın Suriye’deki Hmeymim üssünü Suriyeliler için açtığı ve 9 bine yakın kişinin üste bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır