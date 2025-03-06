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  4. Rusya’dan Ukrayna’ya füze ve İHA saldırısı: 4 ölü

Rusya’dan Ukrayna’ya füze ve İHA saldırısı: 4 ölü

06.03.2025 10:40
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Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’dan Ukrayna’ya füze ve İHA saldırısı: 4 ölü

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar, uluslararası tüm çabalara rağmen devam ediyor. Rusya gece saatlerinde füze ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna topraklarını hedef aldı. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul yaptığı açıklamada, Rusya’ya ait bir füzenin şehrin merkezindeki bir otele isabet etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Saldırıda biri çocuk 31 kişinin yaralandığını belirten Vilkul, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 14 yaralının durumunun ağır olduğunu kaydetti. Vilkul, enkaz altından 18 kişinin kurtarıldığını, saldırı nedeniyle çıkan yangının ise söndürüldüğünü söyledi.

Bölgede gece saatlerinde 6 İHA’nın düşürüldüğünü ifade eden Kryvyi Rih Belediye Başkanı Vilkul, Rusya’nın saldırıları nedeniyle 14 apartmanın, 2 okul, 2 anaokulu, bir kültür merkezi, bir posta şubesi ve 12 işyerinin hasar gördüğünü belirtti.

SUMY’E İHA SALDIRISI

Rusya, Sumy şehrinde ise insansız hava aracıyla bir depoyu hedef aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda depoda güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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