Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rus güçlerinin 12 saat boyunca Ukrayna'nın 11 bölgesinde yaklaşık 600 insansız hava aracı (İHA) ve çok sayıda füze ile düzenlediği hava saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybederken 70 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Çernigiv, Dnipropetrovsk, Herson, Donetsk, Lviv ve Odessa bölgelerini 12 saat süren yoğun hava saldırıları ile hedef aldı. Ukrayna'nın 7 bölgesinde yaklaşık 600 insansız hava aracı (İHA) ve çok sayıda füze ile düzenlenen saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi de yaralandı.

"RUSYA GERÇEK TUTUMUNU BU ŞEKİLDE İLAN ETTİ"

Saldırılara ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ölümlerin tamamının başkent Kiev'de meydana geldiğini açıkladı. Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın misillemede bulunacağını belirterek, "Bu korkakça saldırı, BM Genel Kurulu haftasının tam sonunda gerçekleşti ve Rusya'nın gerçek tutumunu bu şekilde ilan etti" dedi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik daha sert yaptırım tehdidine desteğini yinelerken, Avrupalı müttefiklerine Rus petrolü ve gazı ithalatını sınırlandırma çağrısı yaptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'de Kardiyoloji Enstitüsü'ne yapılan bir saldırıda bir hemşire ve bir hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.
Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, bölgede 31 kişinin yaralandığını, bunlar arasında 9, 11, 12 yaşlarında çocukların da bulunduğunu söyledi.

