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Rusya'dan yeni hamle! "Defalarca uyarıldılar" diyerek duyurdular: Askeri harekat başlatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Dnipropetrovsk bölgesine yönelik yeni bir askeri harekat başlattığını duyurdu. Medvedev, telegram kanalından yaptığı açıklamada, "müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemeyenler, sahada yeni gerçeklerle karşılaşacak" dedi.

Rusya'dan yeni hamle! "Defalarca uyarıldılar" diyerek duyurdular: Askeri harekat başlatıldı
Begüm Özkaynak

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusuna yeni bir taarruz başlatıldığını ve Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesine doğru ilerlediği bildirildi. Açıklamada, “Merkez kuvvetler grubunun 90’ıncı Tank Tümeni’ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor” denildi.

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MEDVEDEV: "SİLAHLI KUVVETLERİMİZ, DNİPROPETROVSK BÖLGESİNDE TAARRUZA BAŞLADI"

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Ukrayna'nın müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemediğini savunan Medvedev, şunları kaydetti:

"Onlar (Ukraynalılar), defalarca uyarıldı. Müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemeyenler, sahada yeni gerçeklerle karşılaşacak. Silahlı Kuvvetlerimiz, Dnipropetrovsk bölgesinde taarruza başladı."

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Rus ordusunun Donetsk bölgesinin batıdaki idari sınırına ulaştığını ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurmuştu.

(AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaş
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