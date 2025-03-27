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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

27.03.2025 23:31
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'nın Murmansk şehrinde "Perm" isimli nükleer denizaltının denize indirilmesi vesilesiyle düzenlenen törene çevrimiçi katıldı.

Törende konuşan Putin, "Perm" denizaltısının hipersonik "Tsirkon" füzeleriyle donatıldığını ve 2026'da Deniz Kuvvetlerinin kullanımında olacağını belirtti.

Modern denizaltıların seri üretimini sürdürdüklerini ifade eden Putin, "Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye, çeşitli tasarımlardaki gemiler ve denizaltılarının inşasına, bunları modern silah, teçhizat ve haberleşme sistemleriyle donatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Putin, Arktik bölgesinin ekonomi, lojistik ve ulaşım açıdan önem kazandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Denizaltı ve gemiler, filolarımızın gücünü artıracak ve Rusya'nın deniz sınırlarının güvenliğini güçlendirecek, Arktik bölgesi dahil dünya okyanuslarının çeşitli bölgelerinde ulusal çıkarlarımızı koruyacak. Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması için elimizden geleni yapacağız." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin
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