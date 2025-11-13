HABER

Rusya için bir ilkti... Sahneye çıkar çıkmaz olanlar oldu! O anları örtü ile gizlemeye çalıştılar

Rusya’nın yerli bileşenlerle geliştirdiği ilk yapay zekâlı insansı robot, sahneye çıkar çıkmaz dengesini kaybedip yere kapaklandı. Paylaşılan görüntülere göre, robot personel tarafından sürüklenerek götürülürken, o anlar örtüyle kapatılarak gizlenmeye çalışıldı.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ destekli insansı robotlar dünya genelinde hızla gelişirken, bu teknolojinin hâlâ hassas ve kırılgan yönleri olduğunu hatırlatan olaylar da yaşanıyor. Rusya’nın yerli bileşenlerle geliştirdiği yapay zekâlı ilk insansı robotu, tam da böyle bir örnekle gündeme geldi.

SAHNEYE ÇIKTIKTAN SANİYELER SONRA YERE DÜŞTÜ!

Newsweek'te yer alan habere göre, Rusya’nın yapay zekâya sahip ilk insansı robotu, 10 Kasım’da Moskova’da düzenlenen bir teknoloji etkinliğindeki resmî tanıtımı sırasında sahnede düştü.

Paylaşılan görüntülerde, robotun müzik eşliğinde iki personel tarafından sahneye getirildiği sırada dengesini kaybederek düştüğü görüldü.

Olayın ardından personel, robotu yerden sürükleyerek götürdü.

Ayrıca robotu kameralardan ve izleyicilerden gizlemek için örtüyle kapatmaya çalıştı.

"UMARIM BU HATA BİR TECRÜBEYE DÖNÜŞÜR"

İHA'nın haberine göre, mühendisler sorunun kalibrasyon hatası ve aydınlatma sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Rus robotik firması Idol'ün CEO'su Vladimir Vitukhin, robotun henüz test aşamasında olduğunu ifade etti. Vitukhin, "Umarım bu hata bir tecrübeye dönüşür" dedi.

Geliştiricilere göre robot, iki ayak üzerinde yürümek, nesneleri hareket ettirmek ve insanlarla iletişim kurmak olmak üzere 3 temel işlevi yerine getirebiliyor, 6 saate kadar otonom olarak çalışabiliyor.

Geliştiriciler, böyle bir robotun imalat ve lojistik sektörlerinin yanı sıra bankalarda, havaalanlarında veya diğer kamusal alanlarda da kullanılabileceğine inanıyor. Robotun gerçekçi yüz ifadeleri ve duygusal tepkilerinin "Aidol'ü diğer küresel modellerden ayıran temel özellik" olduğu, "yüzünün" en az 12 temel duyguyu gösterebildiği belirtiliyor.

