Rusya ile İngiltere arasında yüksek tansiyon! Gerilim tırmandı

Rusya ile İngiltere arasındaki gerilim İHA iddialarının ardından tırmandı. Rusya, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırılarda İngiltere'ye ait İHA'ların kullanıldığı iddiası sonrası Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna krizini kasıtlı olarak tırmandırdığı belirtildi.

RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE SERT TEPKİ

Açıklamada, "Böyle yaparak Birleşik Krallık, kanlı suçların ve terör saldırılarının suç ortağı ve ortak faili olarak hareket etmektedir" denildi.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Öte yandan bu tutumun İngiltere için sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hesap vermek durumunda kalacakları belirtildi. İngiltere'nin çatışmaya dahil olması derinleştikçe "ödeyeceği bedelin de artacağı" aktarıldı.

İNGİLTERE'DEN YANIT: UKRAYNA İLE OMUZ OMUZA DURUYORUZ"

Bu uyarılara yanıt veren İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD) sözcüsü ise BBC News’e yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Ukrayna ile "omuz omuza" durduğunu belirtti. Açıklamada, "Rusya, bu hükümetin Ukrayna'da, İngiltere'ye ve müttefiklerimize karşı yürütülen Rus saldırganlığına karşı durma kararlılığından şüphe duymamalıdır" ifadelerini kullandı. Sözcü, İngiltere’nin "Ukrayna’nın, Putin’in yasa dışı işgaline karşı kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu teçhizatı sağlamaya kararlı olduğunu" ifadelerine yer verildi.