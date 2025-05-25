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Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası tamamlandı! "Bin kişiye karşı bin kişi formülü uygulanmıştır"

Rusya ve Ukrayna arasında 3 günlük savaş esiri takası tamamlandı. İki ülke arasında toplamda biner kişilik esir takası yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır" denildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası tamamlandı! "Bin kişiye karşı bin kişi formülü uygulanmıştır"
Melih Kadir Yılmaz

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “16 Mayıs’ta İstanbul’da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde, 23 Mayıs-25 Mayıs döneminde, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır” denildi.

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ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA: "ÜÇÜNCÜ KISMI TAMAMNLANDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “303 Ukraynalı eve döndü. Türkiye'de kararlaştırılan bine bin takas anlaşmasının üçüncü kısmı tamamlandı. Bu takası başarıyla gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna esir
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