Rusya, Moldova arasında 'güven mektubu' gerilimi! Açıklama talep edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun Ekim 2024'ten beri ülkesinde bulunan Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Ozerov'un güven mektubunu henüz kabul etmediği belirtildi.

"SÖZLEŞMEYE AYKIRI"

Bunun 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, bu sebeple, Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'nin Bakanlığa çağırıldığı kaydedildi.

AÇIKLAMA TALEP EDİLDİ

Açıklamada, "Büyükelçiye, Viyana Sözleşmesi'nin metni verildi ve Moldova tarafından bu sözleşmenin ihlaline yol açan nedenleri açıklaması talep edildi." ifadelerine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ozerov'un Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'ya güven mektubunu henüz sunmadığını belirterek, "Bu, 5 aydır erteleniyor. Moldova yönetiminin nezaket gösterip Rus büyükelçisine yönelik ayrımcılık yapma kararını gözden geçireceğini umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır