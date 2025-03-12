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Rusya o ihtimale kapıyı kapattı! Tedirgin eden sözler: 'Bizim için tehdittir'

12.03.2025 18:45
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lavrov, NATO birliklerinin herhangi bir bayrak altında Ukrayna'ya konuşlandırılmasının tehdit olduğunu belirterek "Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." dedi.

Rusya o ihtimale kapıyı kapattı! Tedirgin eden sözler: 'Bizim için tehdittir'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikan bloggerlar Mario Nawfal, Larry Johnson ve Andrew Napolitano'ya verdiği röportajda, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

"ONLARIN BU GÖRÜŞÜNE KATILIYORUZ"

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini değerlendiren Lavrov, iki ülke heyetlerinin geçen ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katıldığını anımsattı.

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Lavrov, "Onlar, (Donald) Trump döneminde ABD ulusal çıkarlarının korunmasının Amerikan dış politikasının temeli olduğu bağlamında ilişkilerin iyi olmasını istediğini söyledi. Bu, tartışılamaz. Bununla birlikte Amerikalılar, başka ülkelerin de kendi ulusal çıkarları olduğunu anlıyor. Onların bu görüşüne katılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"HİÇBİR ZAMAN ÖRTÜŞMEYECEK"

ABD ve Rusya'nın çıkarlarının hiçbir zaman örtüşmeyeceğini belirten Lavrov, "Bu çıkarların hatta yüzde 50 oranında bile uyuşması mümkün değil. Ancak çıkarlarımız örtüştüğünde, sorumlu siyasetçiler olarak benzerlikleri geliştirerek pratiğe dönüştürmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çıkarlar örtüşmediğinde veya çeliştiğinde ise sorumlu ülkeler, bunların çatışmaya dönüşmesini önlemek için elinden geleni yapmalı." diye konuştu.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland planlarına ilişkin ise "Ukrayna'nın, Rusya'nın güvenliği açısından önemi, Grönland'ın, ABD'nin güvenliği açısından taşıdığı önemden kat kat daha büyük." ifadelerini kullandı.

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"HER TÜRLÜ FORMATTA GÖRÜŞMELERE AÇIĞIZ"

Trump’ın Rusya ve Çin'le "nükleer silahsızlanma" görüşmelerine başlamak istediğine dikkati çeken Lavrov, "Karşılıklı saygı, eşitlik ve önceden belirlenen çözümlerin dayatılması temelinde her türlü formatta görüşmelere açığız. Eğer Çinli dostlarımız bu konuya ilgi gösteriyorsa karar, onlarındır." dedi.

Lavrov, Rusya ile ABD arasında stratejik istikrara dair diyaloğun kurulmasının önemini vurguladı.

TRUMP'IN NATO AÇIKLAMASI

ABD’nin NATO’dan çekilmesi ihtimalini de değerlendiren Lavrov, "Amerikalıların, NATO’dan çıkacağını düşünmüyorum. En azından ABD Başkanı Donald Trump, bunun olabileceğine hiçbir zaman işaret etmedi." diye konuştu.

Lavrov, Ukrayna’nın NATO’ya üye olması ihtimaline ilişkin ise "Ukrayna’nın NATO’ya dahil olması, anayasasına ve 1991 tarihli bağımsızlık bildirgesine aykırı." ifadesini kullandı.

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"UTANÇ VERİCİ"

Avrupa’nın Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını değerlendiren Lavrov, Almanya ile Fransa'nın, bu krizin çözümüne dair Minsk anlaşmalarını bozduğuna işaret ederek "Fransızların ve Almanların yaptıkları, utanç verici." dedi.

Lavrov, "Minsk anlaşmaları uygulansaydı Ukrayna, Kırım hariç 1991 sınırlarında kalırdı. Çünkü Kırım Minsk’teki müzakerelerde hiçbir zaman dile getirilmedi. Her seferinde yalan söylediklerinde kaybediyorlar. Bu süreç devam ediyor." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, daha önce "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2022’de İstanbul’daki müzakerelerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e kendi şartlarını dayatmaya çalıştığı" yönünde açıklama yaptığını anımsatan Lavrov, Ukrayna’nın İstanbul’da sağlanan anlaşmayı parafladığına dikkati çekerek "Bu, Macron’un başka bir yalanı." değerlendirmesini yaptı.

"BİZİM İÇİN TEHDİTTİR"

Avrupa Birliği'nin (AB) artık ekonomi özelliğini kaybettiğini söyleyen Lavrov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i Adolf Hitler'e benzeterek "Führer Ursula." dedi.

Avrupa’da sanayisizleşme sürecinin yaşandığını belirten Lavrov, "Avrupalılar, ‘Rusya'ya karşı savaşta zafer kazanma’ gibi ideolojik hedefe ulaşılması uğruna her şeyi feda etmeye hazır. AB artık barışçıl ekonomik bir proje değil. Kendi ordularını kurmak istiyorlar." diye konuştu.

Lavrov, Avrupalı ülkelerin, Ukrayna’ya barış güçlerini konuşlandırması ihtimaline dair ise "NATO birliklerinin herhangi bir bayrak altında, herhangi bir sıfatla Ukrayna topraklarında bulunması bizim için tehdittir. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İRAN AÇIKLAMASI

ABD ile temaslarda Basra Körfezi ve İran nükleer anlaşması meselesini de ele aldıkları bilgisini paylaşan Lavrov, şunları kaydetti:

"Trump’ın ilk başkanlık döneminde Amerikalıların vazgeçtiği programın yeniden canlandırılmasından yanayız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan orijinal anlaşmanın öngördüğü formatın sürdürülmesinden yanayız. Amerikalıların, yeni anlaşmanın siyasi şartlarla birlikte olmasını istediklerine dair belirtiler var. Buna göre, İran'ın Irak, Lübnan, Suriye ve diğer yerlerdeki grupları desteklemediğine dair denetlemelerden geçecek. Bunun işe yaracağını sanmıyorum. Bu, bizi endişelendiriyor."

Bakan Lavrov, bazı Avrupalı ülkelerle de İran nükleer sorununa dair temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Suriye'deki duruma da değinen Lavrov, bu ülkede ulusal birlik hükümetinin kurulacağına dair umudunu paylaştı.

Kaynak: AA

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd
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