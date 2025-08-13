Rusya: Putin-Trump zirvesindeki hedeflerimiz ulusal çıkarlar doğrultusunda

Toplantıda konuşan Fadeyev, Putin ile Trump'ın Alaska'da 15 Ağustos'ta bir araya geleceğine dikkati çekerek "Bu görüşmenin, iki liderin Ukrayna krizinden uluslararası barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem teşkil eden işlevsel ikili diyaloğun kurulmasına yönelik engellere kadar biriken sorunlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlayacağını umuyoruz." dedi.

Ülkesinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımının değişmediğini belirten Fadeyev, "Rusya'nın toprak yapısı, anayasasında yer alıyor. Bu nedenle, Alaska'daki zirvede Rus heyetinin hedefleri, ulusal çıkarlar doğrultusunda olacak." diye konuştu.

Fadeyev, zirveye katılacak heyetin içinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da yer alacağı bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın zirve öncesi Rus topraklarına insansız hava aracı (İHA) saldırılarını yoğunlaştırdığını belirten Fadeyev, son gecede Ukrayna'ya ait 46 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiğini belirterek "Son bir haftada ise İHA saldırıları sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 105 kişi ise yaralandı." ifadesini kullandı.

Fadeyev, Kiev'in çatışmaları sürdürme ve iktidarda kalma niyetinde olduğunu ileri süren, Rusya'nın temmuzda düzenlenen üçüncü tur müzakerelerinde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiğini ancak Kiev'in buna geri dönüş yapmadığını kaydetti.

"GAZZE'NİN TAMAMEN YOK EDİLMESİNİ ÖNLEMEK LAZIM"

Fadeyev, AA muhabirinin, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme yönündeki planıyla ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bu planı kınadık. Bu planın uygulanmasının aşırı derecede riskli olduğunu düşünüyoruz. Bu, işgal altındaki topraklarda durumun daha da kötüleşmesine yol açabilir. Bu, hem İsrail'in hem de tüm Orta Doğu bölgesinin güvenliğine olumsuz sonuçlar yaratabilir. Gazze'nin tamamen yok edilmesini ve sivil kayıpların artmasını önlemek lazım. Bu hedeflere ancak ateşkesin sağlanmasıyla ulaşılabilir."

İsrail yönetimi ve Hamas arasındaki temasların sonuç vermediğini belirten Fadeyev, her iki taraf için de uygun çözümlerin bulunması, sürdürülebilir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak "Bu, Filistin sorununa iki devletli formül doğrultusunda uzun vadeli çözümün bulunmasına yönelik pratik adımların atılmasını mümkün kılacak." dedi.

Fadeyev, İsrail'in saldırılarında, Al Jazeera'nın muhabiri Enes eş-Şerif dahil 6 gazetecinin hayatını kaybetmesine dair ise "Bu olay, Filistin topraklarında sistematik olarak yapılan uluslararası hukuk ihlallerinin tezahürü, basın özgürlüğüne yönelik açık saldırı. Bu tür eylemler, sert şekilde kınanmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"BÖLGE DIŞI GÜÇLERİN GÜNEY KAFKASYA'DA BARIŞ GÜNDEMİNİ İLERLETMESİ LAZIM"

Güney Kafkasya ile ilgili "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın Yolu" projesini değerlendiren Fadeyev, bu projenin detaylarının henüz yayımlanmadığına dikkati çekerek "Bölge dışı güçlerin, Güney Kafkasya'da yeni sorunlar ve bölme hatları oluşturmak yerine barış gündemini ilerletmesi lazım." diye konuştu.

Fadeyev, Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi olduğuna ve Rus sınır muhafızlarının Sünik bölgesinde bulunduğuna işaret ederek "bu hususların, bölgedeki ulaşım bağlantıları üzerinde engellerin kaldırılmasıyla ilgili kararların alınması sürecinde dikkate alınması gerektiğini" vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Fadeyev, Estonya'nın bir Rus diplomatını sınır dışı etmesi kararının "düşmanca" olduğunu ve buna karşılık vereceklerini kaydetti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır