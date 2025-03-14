Rusya: Son bir haftada Donetsk'te 4 yerleşim yeri kontrolümüze geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 8-14 Mart'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'daki unsurlara yüksek hassasiyetli ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki unsurlar, gaz ve enerji tesisleri, askeri havaalanı altyapısı, İHA üretim, depolama ve eğitim merkezleri, mühimmat ve yakıt depolarının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, son bir haftada Donetsk bölgesinde 4 yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği bilgisine yer verilerek, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novomarkovo, Gorkiy, Dneproenergiya ve Konstantinopol yerleşim birimleri kurtarıldı." denildi.

Aynı tarihlerde Ukrayna'ya ait 1135 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 657 uçak, 283 helikopter, 46 bin 606 İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 274 tank ve zırhlı araç, 1526 çok namlulu roketatar, 22 bin 570 obüs ve havan topu ile 32 bin 874 özel askeri aracın yok edildiği aktarıldı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır