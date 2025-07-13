Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! "İki yerleşim yeri kontrolümüze geçti"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri gruplarına bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Nikolayevka ve Karl Marks yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 215 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği, bunlardan 36'sının Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 5-11 Temmuz tarihlerinde Ukrayna'nın Sumi, Harkiv, Dnipro ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.
Kaynak: AA
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