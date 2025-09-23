HABER

Rusya Ukrayna'da ilerliyor! Bir bölgeyi daha ele geçirdiler

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Pereyezdnoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı. Rus güçlerinin Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde ilerlediği aktarılan açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pereyezdnoye yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

"ÖNEMLİ BİR LOJİSTİK MERKEZİ KONUMUNDA"

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin kontrolünü ele geçirme yönündeki faaliyetlerini sürdürdüğü ve şehirde bulunan Ukraynalı askerleri çevrelediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kupyansk'ta 8 bin 667 binadan 5 bin 667'si kontrol altına alındı. Son bir ayda Ukrayna ordusu Kupyansk'ta 1800'ü aşkın askerini, 36 tank ve zırhlı aracını, 2 çok namlulu roketatarını ve 137 topçusunu kaybetti. Kupyansk, demir yolu ve kara yolunun kesiştiği önemli bir lojistik merkez konumunda."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

