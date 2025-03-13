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  4. Rusya Ukrayna'nın en büyük kentini ele geçirdi! Suca kenti yerle bir oldu: 'Neredeyse tamamen yok etti'

Rusya Ukrayna'nın en büyük kentini ele geçirdi! Suca kenti yerle bir oldu: 'Neredeyse tamamen yok etti'

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.03.2025 15:08
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki Suca kentini "neredeyse tamamen yok ettiğini" belirtti.

Rusya Ukrayna'nın en büyük kentini ele geçirdi! Suca kenti yerle bir oldu: 'Neredeyse tamamen yok etti'

Kovalenko, Rus ordusu tarafından, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Suca kentinin geri alındığına yönelik yapılan açıklamaları değerlendirdi.

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Kente yoğun hava saldırısı düzenlendiğini kaydeden Kovalenko, "Rus ordusu, hava saldırılarıyla Suca kentini neredeyse tamamen yok etti. Şehir ve çevresi yıkıldı ve birkaç sivil bina ayakta kaldı." ifadelerini kullandı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını duyurmuştu.

(AA)

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Ordu Rusya Ukrayna yıkım savaş kent
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