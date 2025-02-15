Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çarpıcı gelişme! ABD tarih vererek duyurdu: "Gelecek günlerde..."

Rusya ile Ukrayna arasında aylardır devam eden ve iki ülkenin de net bir kazanım sağlayamadığı savaşla ilgili ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yürütülecek barış müzakerelerine doğrudan katılmayacağını, ancak çıkarlarının göz ardı edilmeyeceğini belirtti.

ABD MÜZAKERE SORUNLARINDAN KAÇINMAK İSTİYOR

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında düzenlenen 8. Ukrayna Yemeği etkinliğinde konuşan Kellogg, ABD'nin, çok sayıda katılımcının yer aldığı müzakere süreçlerinin sorunlarından kaçınmak istediğini ifade etti.

Kellogg, önceki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin başarısız olmasının nedenlerinden birinin sürece fazla sayıda ülkenin dahil edilmesi olduğunu belirterek, "Biz bu yolu izlemeyeceğiz." dedi.

Avrupa'nın, yürütülecek müzakerelerde doğrudan yer almayacağını ifade eden Kellogg, bu süreçte Avrupa ülkelerine danışılacağını ve çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi.

BARIŞ PLANI YOLDA!

Kellogg ayrıca, barış planının "gelecek günler ya da haftalar içinde" şekilleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır