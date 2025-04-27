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Rusya Ukrayna'ya kabusu yaşattı: 149 İHA ile saldırı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tam gaz devam ederken Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı gerçekleştirildi. 149 tane insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna İHA'ların 57'sinin düşürüldüğünü ifade etti.

Rusya Ukrayna'ya kabusu yaşattı: 149 İHA ile saldırı!

Rus güçleri Ukrayna genelinde gece boyunca 149 insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenledi. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak, Pavlohrad şehrindeki saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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500 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

Lysak açıklamasında, 1 İHA'nın hayvanların bulunduğu tesise isabet etmesi sonucu 500 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirtti.

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UKRAYNA: "57'SİNİ DÜŞÜRDÜK"

Ukrayna Hava Kuvvetleri, 149 İHA'dan 57'sinin düşürüldüğünü, 67'sinin ise hedeflerine ulaşamadan radar ekranından kaybolduğunu bildirdi.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna İHA
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