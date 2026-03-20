Rusya: Ukrayna'da bir haftada 5 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Sumi ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 14-20 Mart'ta Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, yakıt ve enerji tesislerine, ulaşım ve havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 5 yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Sopıç, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandrovka, Kaleniki, Fedorovka Vtoraya ve Pavlovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

