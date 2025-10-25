HABER

Rusya: Ukrayna'ya ait 121 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 121 insansız hava aracının (İHA), Rus hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil birçok bölgede imha edildiğini duyurdu.

Rusya: Ukrayna'ya ait 121 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde yok ettik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 121 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölgede düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Balaşovskaya trafo merkezinde yangın çıktığını belirtti.

Bölgede bir binanın hasar gördüğünü aktaran Boçarov, olayda yaralı ve ölü bulunmadığını ifade etti.Kaynak: AABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna İHA saldırı
