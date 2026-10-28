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Rusya ve ABD'nin, ISS'ye karşılıklı uçuş programı 2030'a uzatıldı

Rusya Uzay Kurumu (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Rus ve Amerikalı uzay personelinin birbirlerinin uzay araçlarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşınmasını sağlayan programın 2030'a uzatıldığını bildirdi.

Rusya ve ABD'nin, ISS'ye karşılıklı uçuş programı 2030'a uzatıldı

Bakanov, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, ABD ile uzay alanındaki işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile ISS kapsamında işbirliğinin devam ettiğini belirten Bakanov, "Amerikalı meslektaşlarımızın talebi üzerine çapraz uçuşlarımız 2030'a kadar uzatıldı." dedi.

Program kapsamında Rus kozmonotlar, ABD'nin Crew Dragon uzay araçlarıyla, Amerikalı astronotlar ise Rusya'nın Soyuz MS uzay araçlarıyla ISS'ye taşınıyor.

Öte yandan, Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, bugün yaptığı açıklamada, ISS'nin faaliyet süresinin 2032'ye kadar uzatılması için uluslararası ortaklarla görüşmeler yürüttüklerini bildirmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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