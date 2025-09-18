HABER

Rusya ve Ukrayna arasında cenaze takası

Rusya, Ukrayna’ya bin Ukrayna askerin, Ukrayna ise Rusya’ya 24 Rus askerin cenazesini iade etti.

Rusya ve Ukrayna arasında bin 24 askerin cenazesi takas edildi. Rusya Devlet Duması Milletvekili Shamsail Saraliyev, Rusya’nın Ukrayna’ya bin Ukrayna askerin cenazesini, Ukrayna’nın ise Rusya’ya 24 Rus askerin cenazesini iade ettiğini açıkladı.

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, söz konusu takası doğrulayarak, teslim alınan cenazelerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını belirtti.

Ukrayna, bugüne kadar yapılan takaslar kapsamında 6 bin 57, Rusya ise 78 cenaze teslim aldı.

