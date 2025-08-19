HABER

Rusya, Washington zirvesinden saatler sonra Ukrayna’yı vurdu

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Paltova bölgesindeki enerji tesislerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna ordusuna tedarik sağlayan bir petrol rafinerisinin vurulduğunu belirtti. Poltava’daki Kremenchuk kentindeki büyük bir rafineri bulunurken, vurulan rafineriye ilişkin detay verilmedi.

Rusya, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen zirveden saatler sonra Ukrayna topraklarını vurdu. Ukrayna Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarda Ukrayna’nın orta kesiminde yer alan Poltava bölgesindeki enerji tesislerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldığı, saldırılardan sonra yangın çıktığı ifade edildi. Enerji tesislerinin isimleri ise açıklanmazken, Rusya’nın Ukrayna’daki enerji tesislerine yalnızca Mart ayından bu yana 2 bin 900 kez saldırı düzenlendiği vurgulandı. Poltava Valiliği can kaybı yaşanmadığını, ancak yaklaşık bin 500 hanenin elektriksiz kaldığını belirtti.

KREMENCHUK HEDEF ALINDI

Poltava bölgesindeki Kremenchuk kentinin belediye başkanı Vitalii Maletskyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kentte saldırı düzenlendiğini belirtti. Maletskyi, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy adil barış için Beyaz Saray’da Avrupalı liderlerle görüşmeler yaparken Putin’in ordusu Kremenchuk’a büyük bir saldırı daha başlattı. Kentte enerji ve ulaşım altyapısını hedef alan onlarca patlama meydana geldi. Putin barış istemiyor, Ukrayna’yı yıkmak istiyor. Ama tüm suçlar için hesap vermek zorunda kalacak. Çünkü asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KREMENCHUK’TA BÜYÜK BİR RAFİNERİ BULUNUYOR

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna ordusuna tedarik sağlayan bir petrol rafinerisinin vurulduğunu duyurdu. Poltava bölgesindeki Kremenchuk kentindeki büyük bir rafineri bulunurken, bakanlık vurulan rafineriyi açıklamadı.

